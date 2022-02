ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuntoli: «Ci aspettiamo qualcosa di importante da Insigne». Le parole del dirigente del Napoli

Cristiano Giuntoli, a Sky Sport, parla prima di Napoli-Barcellona.

OSIMHEN – «Credo che sia un match importante non solo per me ma anche per i ragazzi. Loro avranno un grande palleggio e noi possiamo magari sfruttare gli spazi che lasciano».

INSIGNE – «Ci aspettiamo qualcosa di importante dal nostro capitano. Arriva anche lui da un infortunio e dal punto di vista delle energie può spendere tanto. Ci aspettiamo sempre qualcosa di importante da lui».

PARTITA – «All’andata preparammo la partita come al solito, ma le loro qualità non ce lo permisero. Il nostro principio è sempre quello e vorremo continuare su quella strada. A volte ci riusciamo e a volte no».