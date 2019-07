Gobbi annuncia il ritiro: «Si chiude la mia carriera, è stato meraviglioso»

Massimo Gobbi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato: l’ex difensore lo ha fatto sapere con un lungo messaggio

Dice addio al calcio giocato Massimo Gobbi. L’ormai ex difensore ha scritto un lungo messaggio sui social per annunciare il suo ritiro.

«30 anni fa finiva la mia prima stagione da calciatore… 30 anni dopo si conclude la mia carriera. È stato un viaggio meraviglioso! Grazie alla mia famiglia. Grazie a chi c’era allora e c’è anche adesso. Grazie a chi mi è stato accanto in questo viaggio, non importa quanta strada fatta assieme ma l’impronta lasciata nel mio cammino. Un abbraccio. Massi» ha scritto l’ex difensore.