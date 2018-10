L’incredibile Pavoletti meglio di Lukaku e Kane in Europa

Cagliari: Leonardo Pavoletti re dei bomber in Europa per gol segnati di testa. L’ex attaccante del Napoli a suon di reti e prestazioni è ad un passo dal ritorno in Nazionale

Incredibile da pensare fino a qualche mese fa, ma tutto vero: Leonardo Pavoletti meglio anche di Romelu Lukaku ed Harry Kane, gli arieti per eccellenza del calcio mondiale. Contro il Chievo ieri l’attaccante del Cagliari ha segnato il terzo gol di fila in campionato, il quinto in totale di una stagione iniziata alla grande che lo vede quasi in cima alla classifica marcatori (alle spalle solo di gente come Krzysztof Piatek, Cristiano Ronaldo e Lorenzo Insigne). Il numero però davvero impressionante è un altro ancora: l’ex attaccante del Napoli, messo da parte oltre un anno fa dagli azzurri, incapaci con Maurizio Sarri in panchina di trovargli adeguato spazio, ha segnato ai clivensi il quarto gol di testa in Serie A, il quinto contando anche quello in Coppa Italia (ne ha segnati sette in totale, gli altri due sono arrivati di destro e di sinistro).

Un numero, dicevamo, che lo eleva al di sopra di bomber che in quanto a colpi di testa hanno probabilmente da insegnare a tanti, come Lukaku e Kane, entrambi fermi ad un paio di gol appena di testa finora in stagione. Nessuno in Europa ha fatto meglio di Pavoletti: alle sue spalle, con tre gol di testa, ci sono Jonathan Calleri ed Aleksandar Mitrovic, altri due spilungoni dal peso specifico importante. I numeri di Pavoletti fanno sognare il popolo sardo, ma pure l’Italia: l’ultima convocazione in Nazionale è datata maggio 2016 (Antonio Conte commissario tecnico), ma con Roberto Mancini alla ricerca di una prima punta di ruolo, ora il traguardo pare più concreto che mai. A Napoli invece, dove probabilmente un altro attaccante di tali caratteristiche farebbe ancora comodo, qualcuno mastica amaro.