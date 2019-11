Gollini svela: «A 15 anni mi volevano Inter e Juve. Scelsi la Fiorentina perchè…»

Pierluigi Gollini, attuale portiere dell’Atalanta, ha parlato sulle pagine di Repubblica del suo passato svelando alcuni retroscena di mercato

Il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini, ha raccontato su Repubblica i sacrifici che ha dovuto fare per arrivare a giocare ad alti livelli; svelando anche un retroscena di mercato risalente a quando aveva 15 anni.

«Io ho sempre voluto fare questo. A 15 anni mi volevano Inter, Juve e Fiorentina: a me non fregava niente di una o dell’altra, io volevo solo giocare per cui ho detto ‘fate voi, mandatemi dove vi conviene’. Alla Spal stava bene darmi alla Fiorentina, ai miei stava bene Firenze perché avrei continuato gli studi e così sono andato. Se vuoi arrivare da qualche parte, è normale mangiare merda già a 16 anni. Non esco con gli amici dal 15 agosto, ma faccio quello che sognavo di fare: come posso parlare di sacrificio, quando tanti che si sono sbattuti come me non ce l’hanno fatta»