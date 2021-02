Gosens: «Felici per la Finale di Coppa Italia. Cagliari partita difficile»

Gosens, centrocampista dell’Atalanta, ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio contro il Cagliari

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gosens, centrocampista dell’Atalanta, ha così parlato della sfida in programma questo pomeriggio contro il Cagliari:

«Andare in finale era un nostro obiettivo e l’abbiamo raggiunto. Ora speriamo di mettere lo stesso spirito anche in campionato perché serve. Il Cagliari è una partita difficile e pericolosa, loro hanno bisogno di fare punti e noi dopo aver sprecato alcune occasioni come contro il Bologna e il Torino vogliamo ritrovare i tre punti».