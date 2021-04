Governo britannico: «Faremo di tutto per fermare la Super League»

Oliver Dowden, ministro britannico dello Sport, ha espresso le proprie considerazioni sulla Super League: le sue dichiarazioni

«Metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per evitare che ciò accada. Stiamo esaminando ogni opzione, dalla riforma della governance alla legge sulla concorrenza e i meccanismi che consentono al calcio di avere luogo. Rivedremo tutto ciò che il governo fa per supportare questi club. Faremo tutto il necessario per proteggere il nostro gioco nazionale».