Grassani: «Juve-Napoli ha già chiarito cosa succederà per Lazio-Torino»

Grassani (avvocato Napoli): «Lazio-Torino? Caso Juve-Napoli ha già chiarito». Le dichiarazioni del legale partenopeo

Mattia Grassani, avvocato del Napoli, parla così del caso di Lazio-Torino simile a quello verificatosi qualche mese fa in occasione di Juve-Napoli. Le sue parole a Tuttosport.

GIURISPRUDENZA – «La risposta è contenuta nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni numero 1/2021, proprio relativa al caso Juventus-Napoli, che ha chiarito anche la corretta applicazione del tanto invocato Protocollo Figc che richiama la Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, che riconosce in capo esclusivamente alle Asl la competenza in materia di gestione della positività. Non vedo grossa differenza tra i due casi delle due partite in questione».