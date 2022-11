Gravina: «Juventus? Aspettiamo prima di colpevolizzare»

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sulla situazione in casa Juventus dopo le dimissioni del CdA

Gabriele Gravina, intervenuto all’evento Calcio & Welfare, ha commentato le ultime vicende che hanno coinvolto la Juventus.

PAROLE – «Non mi piace l’idea di sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che ci sia un processo. Ci sono delle indagini, ci sono delle acquisizioni di atti, la nostra procura è allertata, ma non conosciamo l’esito e lasciamo andare avanti la magistratura ordinaria: c’è comunque un collegamento tra i due rami di giustizia, aspettiamo cosa emerge dal processo e poi facciamo una riflessione sul sistema, ma ora non colpevolizziamo e sanzioniamo i soggetti prima delle indagini. Sanzioni? Se vogliamo andare sul linciaggio di piazza non è un problema, ma stiamo calmi perché temo che quel tema possa riguardare anche altri soggetti».