Gravina: «Per l'Europeo doppia candidatura aperta. Sul Mondiale biennale...»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale tenutosi quest’oggi

Nella conferenza stampa successiva al Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha toccato vari argomenti d’interesse.

EUROPEO IN ITALIA – «Lo step decisivo per l’Europeo del 2028 è marzo. Prima dell’Esecutivo Uefa del 20 marzo presenteremo la nostra candidatura, che è aperta anche al 2032. Valuteremo una delle due opzioni. Lo faremo in maniera seria e ponderata anche perché c’è un grande fermento di rinnovamento delle infrastrutture. Penso ad esempio a Firenze, Cagliari, Bologna e Bari».

MONDIALE BIENNALE – «Mi attengo ai numeri del Comitato Esecutivo della Uefa, che ritengono sia un danno irreparabile per il mondo del calcio. Capisco il concetto di solidarietà ma si può garantire in altri modi senza intaccare il valore delle competizioni».