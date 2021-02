Gravina rieletto: «Ringrazio per la fiducia, ora allacciamo gli scarpini e iniziamo a giocare»

Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della FIGC: queste le sue parole di ringraziamento dopo l’elezione

Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della FIGC: queste le parole di ringraziamento dopo l’elezione.

«”Grazie per la vostra dedizione e pazienza. Ora ci siamo, il secondo tempo della partita sta per cominciare, vi ringrazio per la partecipazione a questa assemblea. Vi ringrazio per la fiducia. Il consenso e l’entusiasmo che mi avete riconosciuto hanno consolidato un’elaborazione del progetto strategico con cui mi sono presentato oggi. Il nostro movimento ha sofferto sul piano umano e sociale, prima che economico. Un movimento che come altri comparti del nostro paese è pronto a ripartire, non potevamo fermarci e non ci fermeremo. E’ il mio primo e unico pensiero. Potevamo essere un segnale positivo per gli Italia, siamo stati un segnale di ripartenza. Seneca aveva ragione allora e l’ha oggi. La nostra comunità è sempre stata una squadra, dove ognuno dovrà fare la sua parte. Per mettere il bene comune di fronte a tutto. Vi ho proposto una strategia, sarà difficile e non senza tensioni. Noi tiriamo fuori il meglio nei momenti duri. Sentiamo la responsabilità di migliaia di giovani a cui dobbiamo dare un calcio più bello, solido e sostenibile. Allacciamo gli scarpini e iniziamo a giocare. Grazie ancora».