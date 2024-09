Griezmann dà l’ADDIO alla nazionale FRANCESE: «Cuore pieno di ricordi»

Antonie Griezmann ha dato l’addio alla Nazionale Francese, il saluto ai Blues di chi, numeri alla mano, è stato uno dei migliori

Antonie Griezmann ha annunciato il suo addio alla Nazionale francese. Le Petit Diable lascia la nazionale transalpina con cui è sceso in campo 137 volte – terzo per numero di presenze -, segnando 44 gol – quarto in classifica – e 38 assist, primo nella storia della Francia. Con i Blues ha vinto il mondiale del 2018 e raggiunto la finale in quello del 2022 e nell’Europeo del 2016, di cui è stato miglior giocatore e capocannoniere. Di seguito il suo messaggio su Instagram.

«È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa bellissima avventura tricolore e a presto».