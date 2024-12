Guardiola sulla crisi del City: «Dipende da noi uscirne, ci sono tanti piccoli fattori dietro»

Le parole di Pep Guardiola dopo l’ennesimo ko del Manchester City in Premier League: Citizens in crisi continua e in picchiata

Pep Guardiola, nella conferenza stampa dopo l’ennesimo ko del Manchester City – il sesto nelle ultime otto di Premier League – ha parlato della crisi della squadra e di quali sono i motivi. Di seguito le sue parole.

CRISI – «Uscirne dipende da noi. Abbiamo solo un difensore centrale in forma, è un momento difficile. Ci proveremo nella prossima partita, un’altra opportunità e non pensiamo molto più lontano di così».

MOTIVI – «Certo che ci sono altre ragioni. Subiamo i gol che non subivamo in passato, non segniamo i gol che favevamo in passato. Il calcio non è solo fatto di una ragione. Ci sono molti piccoli fattori. La scorsa stagione abbiamo vinto la Premier League, ma oggi siamo venuti qui e abbiamo perrso. Dobbiamo pensare positivo e ho una fiducia incredibile nei ragazzi. Alcuni di loro hanno un orgoglio incredibile e la voglia giusta di farcela. Dobbiamo trovare un modo, passo dopo passo, prima o poi per trovare la via del ritorno».