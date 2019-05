Parma scatenato in sede di calciomercato. I nerazzurri pensano a un altro grande ritorno: quello di Fredy Guarin

Il mercato dei ritorni per il Parma. Dopo Biabiany e Gervinho, riportato in Italia dopo l’avventura cinese, il club ducale pensa a un altro colpo importante per la prossima stagione. La società parmigiana dovrebbe confermare D’Aversa sulla panchina del club e vorrebbe riportare in Italia Fredy Guarin.

L’ex centrocampista dell’Inter ora gioca in Cina allo Shangai Shenua, ma che avrebbe una grande voglia di tornare. Bisognerà però valutare ogni situazione: il giocatore vuole l’Europa ma potrebbe volere un club che gioca le coppe europee, afferma Tuttosport. Situazione in evoluzione. Il Parma pensa a Iturbe e anche a Guarin.