Gudmundsson: «Sempre voluto la Fiorentina, già a gennaio ho fatto di tutto. Sono qui per un motivo…»

Le parole di Albert Gudmundsson, attaccante islandese della Fiorentina, sul suo trasferimento in viola dal Genoa. I dettagli

Albert Gudmundsson ha parlato a La Repubblica dei suoi primi mesi alla Fiorentina.

ASSOLUZIONE – «È stato un periodo difficile ma l’importante è rimanere positivi. Ho anche letto molti libri sulla mentalità di crescita e consiglio a tutti di farlo».

PERCHE’ LA FIORENTINA – «Il motivo principale della mia scelta è che la Fiorentina mi aveva mostrato interesse già da gennaio ed era molto ansiosa di prendermi. Hanno cercato di fare di tutto per farmi venire qui, ma non era il momento giusto per alcuni motivi. Poi per tutta l’estate mi hanno chiamato, insieme al mio agente, e mi hanno corteggiato in ogni modo. Tutto questo mi ha dato la giusta motivazione e non ho mai avuto dubbi».

MAGLIA NUMERO 10 – «Indossare la maglia numero dieci è un onore per me. Baggio, Rui Costa, Antognoni: sento l’affetto della tifoseria e l’importanza che viene data a questa maglia».

KOOPMEINERS E REIJNDERS – «Ho giocato sia con Koopmeiners che con Reijnders. Avevamo un ottimo centrocampo all’AZ Alkmaar e noi tre eravamo al top. Sono ottimi interpreti, mi manca giocare con loro. Ma siamo ancora in contatto e siamo tutti molto amici. E nella Fiorentina? De Gea è un fenomeno ma so come batterlo su rigore. Tutte le notti, invece, sogno come far gol a Josep Martínez».

GILARDINO – «Mi ha sempre dato molta fiducia ma sono sicuro di avergli restituito quello che voleva con gol e assist. Ha avuto alcuni problemi, dei giocatori infortunati. Ma sono sicuro che si riprenderà e porterà il Genoa al livello che merita».