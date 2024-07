Gudmundsson Inter, POSSIBILITA’ CONCRETE? Ecco la mossa di Ausilio sul calciomercato

Gudmundsson SEMPRE più vicino all’Inter? Ausilio NON lo molla! Le reali chance di vedere in nerazzurro il giocatore del Genoa

Sul calciomercato del Genoa, Albert Gudmundsson è quello più citato per quanto concerne le operazioni in uscita: soprattutto quando a bussare alla porta è l’Inter, nonostante le difficoltà. A parlarne è Sport Mediaset.

I DETTAGLI – «Per ora in rosa ci sono Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic. L’austriaco può restare ma come quinta punta. L’obiettivo Gudmundsson è sempre vivo ma di difficile realizzazione, per il prezzo e la concorrenza che rischia di trasformare la trattativa in un’asta al rialzo che conviene solo al Genoa».