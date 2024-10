Gulacsi: «Mi sento molto in forma. Su Lipsia Juve. Ecco dove TROVO UN VANTAGGIO» - Calcio News 24

Conferenza stampa Gulacsi pre Lipsia Juve: le dichiarazioni del portiere alla vigilia del secondo match di Champions League 2024/25

Torna il palcoscenico della Champions League per la Juve, forte del successo all’esordio contro il Psv Eindhoven. Ecco le parole di Peter Gulacsi in conferenza stampa.

COME SI SENTE – «Mi sento molto bene sia fisicamente che mentalmente. Ho iniziato bene il campionato. Naturalmente domani sarà diverso perchè si gioca in Champions League. Mi sentivo molto bene la scorsa stagione e sono felice che le cose continuino di nuovo così. Come portiere, ovviamente traggo molto vantaggio quando la squadra gioca bene nel complesso e i ragazzi in difesa stanno facendo molto, molto bene in questo momento».