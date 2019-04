L’Inter vuole rinnovare il suo centrocampo. Nel mirino c’è la coppia Gundogan-Rakitic ma anche Xhaka dell’Arsenal

L’Inter, dopo il rinnovo di Skriniar (è fatta, sarà ufficializzato nei prossimi giorni), punta a inserire nuovi tasselli, specialmente a centrocampo. Sarà la mediana il reparto toccato maggiormente dai lavori estivi sul mercato. Il club nerazzurro segue il duo Gundogan–Rakitic ma valuta anche altri centrocampisti. Nel mirino infatti c’è anche Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal pagato 45 milioni di euro nel 2016 e legato ai Gunners da un contratto fino al 2023. L’affare non è semplice per via dei costi ma il nome del 26enne svizzero è da tenere comunque in considerazione.

Un altro mediano nel mirino è Thomas dell’Atletico Madrid, che piace per la polivalenza tattica (può agire anche da terzino destro). Piacciono inoltre Pellegrini della Roma e Nicolò Barella del Cagliari, due giovani promesse italiane: il primo può lasciare il suo club per circa 30 milioni grazie alla clausola, il secondo ha una valutazione di 45-50 milioni, sulla carta sembra più facile arrivare al talento sardo, ma è necessario che Giulini accetti un paio di contropartite e che abbassi le sue pretese. Sempre nel mirino Kroos del Real Madrid e Ndombelè del Lione ma i due club sparano alto.