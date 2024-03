Haaland: «Nazionale? Guardiola mi ha minacciato, vi spiego»

Le parole di Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City, sui prossimi impegni in nazionale. I dettagli

Erling Haaland ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Norvegia del suo rapporto con Pep Guardiola al Manchester City.

PAROLE – «È bello rappresentare il tuo Paese, ma è diverso affrontare l’Arsenal il prossimo fine settimana rispetto alla Repubblica Ceca in casa questo. Non posso mentire, c’è una grande differenza. MIster Pep Guardiola mi ha chiesto solamente una cosa, prima di partire mi ha detto: ‘Se non stai bene quando torni, ti vengo a cercare’. Quando ci sarà l’Europeo potrò rilassarmi. Fermarmi un po’ sarà positivo, anche se ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare una competizione del genere con la Norvegia. Credo che la cosa importante sia non parlare tanto con la bocca, ma coi piedi. Io l’ho già fatto. Tutti gli altri possono parlare con la bocca, io coi piedi».