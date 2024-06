Hakan Calhanoglu sempre più vicino alla corte del Bayern Monaco. L’Inter fa muro, ma dall’altra parte una trattativa è possibile

Tiene banco il futuro di Hakan Calhanoglu dopo le voci relative all’interesse da parte del Bayern Monaco nei confronti del centrocampista dell’Inter. A tal proposito il Corriere dello Sport dedica un ampio focus rivelando quali sono le intenzioni della dirigenza nerazzurra.

FUTURO CALHANOGLU – «L’Inter, però, non aspetterà ad oltranza, visto che ne va della prossima stagione. La posizione del club è già stata trasmessa: se l’ex Milan volesse davvero andare via, non sarà trattenuto contro voglia, ma dovrà comunque portare un’offerta adeguata al suo valore e alla sua importanza. Visto che, poi, scatterebbe la difficile caccia ad un sostituto di ruolo, da cui non si può transigere. Significa che sul tavolo dovranno finire, almeno, tra i 50 e i 60 milioni. Il Bayern non ha ancora bussato in viale Liberazione, ma Marotta e Ausilio sono già all’erta. Se non altro, i bavaresi sanno già cosa li attende. Perché i rapporti saranno anche buoni, ma la scorsa estate, comunque, hanno preteso 30 milioni per Pavard, con un solo anno di contratto»