Hakimi a Sky: «L’Inter la scelta migliore per me»

Achraf Hakimi ha pronunciato le sue prime parole da calciatore nerazzurro

Oltre alla presentazione sui canali ufficiali dell’Inter, Achraf Hakimi ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport pronunciando le sue prima parole da calciatore nerazzurro.

SCELTA – «C’erano diverse squadra che mi volevano. Io, la mia famiglia e il mio entourage abbiamo dovuto pensare molto bene a quale fosse la destinazione migliore per continuare a crescere. Credo di aver fatto bene ad accettare l’offerta dell’Inter alle condizioni che mi hanno proposto e, soprattutto, per il modo in cui gioca la squadra, che credo possa avvantaggiarmi. Sono a disposizione di Conte. Mi piace molto attaccare: segno e faccio assist. Ma non basta, devo anche difendere e credo che in questo senso posso migliorare. Sono giovane e sono qui per crescere».

LUKAKU E LAUTARO – «A chi non piacerebbe avere attaccanti come loro in squadra? Per noi che siamo degli esterni e che dobbiamo cercare di servire assist ai nostri attaccanti, è più facile aiutarli a segnare».

DECISIONE DOPO DORMTUND-INTER – «Sì, può essere, non so. Era una partita molto importante anche per noi, ci giocavamo il passaggio del turno e stavamo perdendo. Nel secondo tempo ci siamo spinti in avanti per cercare di rimontare lo svantaggio e ho potuto aiutare la squadra con due gol. Forse è proprio il destino ad avermi portato ora a vestire la maglia dell’Inter».