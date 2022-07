Haller: «L’obiettivo è battere il Bayern e vincere la Bundesliga»

Il neo attaccante del Borussia Dortmund Haller ha lanciato la sfida al Bayern Monaco per la conquista della Bundesliga

Sebastien Haller, neo attaccante del Borussia Dortmund arrivato in giallonero per sostituire Haaland, ai canali ufficiali del club tedesco ha lanciato la sfida al Bayern Monaco per la conquista della Bundesliga.

LA SFIDA – «Il Dortmund non è l’unico ma è sicuramente il più grande rivale del Bayern. L’obiettivo è ovviamente combattere con loro e, perché no, arrivare primi».