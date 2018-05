Handanovic a 3 giorni da Inter-Juve: «Sono ancora deluso» – FOTO

Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, ha parlato a 3 giorni dalla sconfitta con la Juventus. Ecco il suo post su Instagram

Samir Handanovic non riesce ancora a digerire la sconfitta con la Juventus. Il portiere dell’Inter ha parlato sui social confessando la sua amarezza per il ko contro i nerazzurri. L’Inter ha compromesso la corsa verso la Champions League e si trova a 4 punti di distanza da Roma e Lazio. Mancano 3 giornate alla fine del campionato e tutto è possibile e il portiere sloveno invita tutti a dare il massimo perché c’è ancora una speranza. L’Inter lavora per accorciare il distacco dalla Lazio per poi giocarsi tutto nello scontro diretto, all’ultima giornata.

Queste le sue parole su Instagram: «Voglio ringraziare tutti quelli che dopo l’amara partita di sabato sono delusi come me ma hanno continuato a manifestare affetto e sostegno per questi colori. Nella buona e nella cattiva sorte. Ora, anche se sarà più difficile, è nostro dovere continuare a crederci e dare il massimo nelle tre partite che restano».