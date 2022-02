ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Problemi per l’Hellas Verona e per Tudor: Barak ha chiesto il cambio ed è uscito dal campo dolorante, guaio muscolare

Tudor dopo aver perso Retsos ad inizio match contro il Venezia, ha perso anche Barak nel corso della ripresa.

L’Hellas sta conducendo per 2-0, ma il problema muscolare occorso a Barak non lascia ben sperare per il futuro. Domani gli esami per capire l’entità dell’infortunio.