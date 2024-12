Hermoso: «Una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca, la partita ci è sfuggita di mano»

Le parole di Mario Hermoso, difensore della Roma, dopo la sconfitta subita dai giallorossi in trasferta contro il Como

Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Roma contro il Como. Di seguito le sue parole.

ATMOSFERA NELLO SPOGLIATOIO – «Abbiamo l’amaro in bocca. Avevamo voglia di continuare a fare bene. Avevamo l’impressione di poter segnare nel finale ma invece la partita ci è sfuggita di mano».

TANTI CAMBI DI GIOCO – «No, era per la situazione in campo, non era preparata. Loro concedevano il gioco sulle fasce e cercavano l’interno. Noi abbiano cercato di dominare la partita ma per farlo dovevamo essere precisi in mezzo al campo».