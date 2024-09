Hiddink ESALTA la Juve: «Ha ROTTO con il suo passato, in Champions League mi aspetto QUESTO»

Le parole di Guus Hiddink, ex allenatore del Psv, sulla sfida di Champions League contro la Juve

Guus Hiddink ha parlato a Tuttosport della sfida di Champions League tra Juve e Psv.

JUVE MOTIVATA – «La Juventus è chiamata a cancellare la brutta immagine internazionale in seguito alla squalifica di un anno dalle competizioni europee. Deve metterci la faccia. La squadra sarà motivatissima così come i suoi tifosi. La proprietà ha profondamente modificato l’organigramma societario e i quadri tecnici: dalla dirigenza all’allenatore e ai giocatori. Uno strappo col passato. Il PSV a sua volta deve riscattare l’ultima, negativa stagione internazionale. A fronte di una facile cavalcata in campionato con il Feyenoord giunto secondo a 7 punti di distanza e il Twente terzo a -22, viceversa in Champions League le “Gloeilampen” (ndr: Lampadine) hanno deluso fornendo pessime prestazioni contro Arsenal (4-0) e Siviglia (2-2 al Philips Stadion, pari del difensore Teze al 95’) mentre il Borussia Dortmund ne ha avuto agevolmente ragione agli ottavi con un complessivo 3-1: a Eindhoven 1-1 poi 2-0 in Germania».

PRONOSTICO – «Il PSV è in testa a punteggio pieno in Eredivisie dopo 5 giornate con 20 gol segnati e tre subiti però non potrà disporre per infortunio del capocannoniere Lozano, 4 reti delle prime 4 partite. La Juventus è partita bene poi ha accusato una flessione con due 0-0 di fila che le hanno fatto perdere la vetta. Ma ripeto: un conto è il campionato, ben altro la Champions. Non sono un indovino, ma ipotizzo che i miei connazionali possano al massimo strappare un pareggio anche se nel calcio tutto è possibile. Il PSV in Europa gioca in modo un po’ “naïf”, all’attacco sì, ma con troppa innocenza, ingenuità. La scorsa stagione hanno pensato di poter ripetere in Champions League i successi in Eredivisie. Valutazione errata. Spero che gli errori passati servano a uscir bene dall’Allianz Stadium».

NUOVA JUVE – «Sono arrivati tantissimi giocatori, alcuni in chiusura di mercato cioè solo un paio di settimane fa. Bisogna dare il giusto tempo all’allenatore per far quadrare tutti i meccanismi. Motta mi piace, del resto è un brasiliano, uno che gioca all’attacco come noi olandesi. Non come Allegri che metteva un pullman londinese davanti alla porta, un bus a due piani intendo dire. Il calcio è spettacolo, offensiva, gol. Deve dare allegria ai tifosi. E comunque Thiago costruisce squadre solide curando molto anche la fase difensiva. Nelle prime 4 giornate della Serie A la Juventus non ha subìto nessuna rete. Lui da giocatore era un bravo centrocampista, si notava subito la sua intelligenza in campo».