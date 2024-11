Hien: «Facevo l’attaccante, oggi con Gasperini lavoro per migliorarmi come difensore. Si percepisce che l’Atalanta è forte per un aspetto. A Parma sarà dura vincere»

Le parole di Isak Hien, difensore dell’Atalanta, sul suo ruolo in campo, sul rapporto con Gasperini e su come si trova nella Dea

Isak Hien, arrivato in Italia con il Verona e oggi punto di forza della difesa dell’Atalanta, ha raccontato la sua esperienza a La Gazzetta dello Sport.

6 ANNI FA GIOCAVA IN ATTACCO – «Sì, ma non segnavo e con il mio allenatore dell’epoca abbiamo pensato a come trovare una soluzione…».

LA SOCIETA’ – «È importante vederli e sentirli sempre vicini, ci sono proprio fisicamente a Zingonia durante la settimana. Si sente aria di famiglia, senza scordare i tifosi. Qui si è tutti uniti sia quando si vince sia quando si perde».

SU COSA LAVORA CON GASPERINI – «Su diversi dettagli. Faccio un esempio: la posizione in marcatura sui duelli di testa. Avevo l’abitudine a stare alle spalle del centravanti, qui lavoro molto a starci di fianco. L’obiettivo è cercare l’anticipo, ma stando lateralmente abbiamo una visuale differente anche per scegliere se provarci o attendere. Ho imparato anche da Djimsiti e Kolasinac».

PARMA-ATALANTA – «Dobbiamo mettere il massimo dell’attenzione in questa partita. Sarà tosta, quest’estate in amichevole abbiamo visto che è una squadra fortissima (vittoria emiliana per 4-1 nel giorno del ko di Gianluca Scamacca, ndr). Per prendere punti dovremo dare il massimo. Non abbiamo vinto prima di scendere in campo, dobbiamo giocarla e anche bene per non prendere gol».

NESSUN GOL INCASSATO IN CHAMPIONS – «Penso che per tutti i nostri avversari sia dura affrontarci. Lo percepivo anche io quando ero nel Verona: l’Atalanta era ed è una squadra forte, di qualità, che lotta sempre come se dovesse salvarsi».

GIOCARE OGNI 3 GIORNI É UN PROBLEMA – «No, per me non è un problema avere un ritmo così. La cosa fondamentale è riposare bene alla fine di ogni stagione».