HIGHLIGHTS Juve Lione: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Juventus e Lione, valido per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020.

55′ GOL DELLA JUVE – Super gol di Ronaldo che con un potentissimo tiro da fuori piega le mani a Lopes e porta in vantaggio i bianconeri

RONALDO DOING WITH HIS WEEK FOOT CLUTCCING UP FOR JUVE MAN I DONT CARE HES THE FUCKING GOAT pic.twitter.com/PxWzFayKvM

— ⚔️ (@V2Lavish) August 7, 2020