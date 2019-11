Gol e azioni salienti del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Sassuolo Lazio

Gol e azioni salienti del match tra Sassuolo e Lazio, valido per la 13ª giornata della Serie A 2019/20.

7′ Ci prova Correa – Scambio in verticale Immobile-Correa, conclusione del Tucu da posizione defilata: Consigli fa buona guardia.

15′ Luis Alberto vicino al gol – Bellissimo scambio Correa-Luis Alberto, conclusione dello spagnolo con Consigli costretto alla grande parata. Sulla respinta ci prova Milinkovic-Savic ma la sua conclusione viene rimpallata da Marlon.

34′ Gol di Immobile – Manovra mortifera della Lazio con Luis Alberto per Correa, in profondità per Immobile, l’attaccante entra in area e calcia trovando la deviazione di Toljan che calcia addosso a Immobile nel tentativo di rinviare e poi un non perfetto intervento di Consigli.

36′ Duncan vicino al pari – Splendida azione del Sassuolo, Caputo per Duncan che calcia di primo a giro, sfiorando l’incrocio.

43′ Bellissima girata di Correa – Destro al volo del numero 11, Consigli vola e respinge.

45′ Pareggio di Caputo – Calcio d’angolo dalla sinistra di Djuricic, sponda di Peluso e tap-in di Caputo.