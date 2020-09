HIGHLIGHTS Shamrock Rovers Milan: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Shamrock Rovers e Milan, valido per il secondo turno preliminare dell’Europa League 2020/2021.

23′ Gol del Milan – Ibrahimovic scambia con Calhanoglu e fredda Mannus con un destro secco sul primo palo

67′ Gol del Milan – Saelemaekers scarica per Calhanoglu che di destro realizza il raddoppio.

Ibrahimovic's goal

