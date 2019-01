Higuain o Cavani: Chelsea all’assalto. Incontro con la Juve per il Pipita

Nuove sirene di mercato per Gonzalo Higuain. Sul centravanti del Milan ma di proprietà della Juve spunta nuovamente il Chelsea

Il Chelsea vuole Gonzalo Higuain! Il centravanti argentino del Milan rimane uno dei pupilli di Maurizio Sarri e, nonostante le smentite dell’allenatore, gli inglesi faranno un tentativo per il Pipita. «C’è Morata e non arriverà un nuovo attaccante, anche se abbiamo un problema in zona gol. Il club conosce la mia opinione, ma il mercato non dipende da me» ha detto il tecnico italiano. Secondo Il Corriere dello Sport però il Chelsea si sta muovendo sul mercato per regalare al tecnico dei Blues un nuovo centravanti e i principali indiziati sono due: il Pipita e Cavani, altro ex Napoli.

Il Chelsea ha intenzione di chiedere un incontro la prossima settimana alla Juve per valutare la situazione Higuain. Il club del presiedete Abramovic vuole capire bene e ha intenzione di mettere a disposizione il riscatto da 36 milioni, oppure una cifra vicina, per sbloccare a gennaio. Naturalmente bisognerà chiedere il consenso al Milan, che ha investito 18 milioni di euro per il prestito del centravanti argentino. La situazione è delicata anche per il riscatto dell’argentino che oggi i rossoneri non possono garantire pur dovendo versare altri 9 milioni di prestito nelle casse della Juve.