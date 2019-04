Higuain a tutto tondo: «Non mi pento di aver lasciato il Napoli»

Higuain si concede in un’intervista a cuore aperto: il centravanti argentino non si pente di aver lasciato il Napoli

La stagione dei 36 gol, record per la Serie A, un campionato sfumato anche per una sua sciocchezza, e l’amore di un popolo per lui. La storia di Higuain con il Napoli, finì nell’estate 2016, con il passaggio del centravanti argentino alla Juve per 94 milioni.

Le cose non sono andate per il meglio, e dopo quella bianconera, Higuain ha vestito (con alterni risultati) le maglie di Milan e Chelsea: «Non mi pento di aver lasciato il Napoli. Sono passati anni, ognuno pensa quel che vuole, ma credo di avere scelto in modo corretto. In questo momento della vita non mi tocca nulla, non m’interesso di ciò che dice la gente».