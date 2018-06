Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora avvolto da un alone di mistero e, per saperne di più, non ci resta che attendere la conclusione del Mondiale in Russia

Non è così sicuro che Higuain sia il centravanti della Juventus targata 2018/2019, per più di un motivo. Su Tuttosport si leggono i vari pensieri in merito, e se Marotta ha ribadito più volte che va via soltanto chi chiede di essere ceduto, Elkann ha indicato la fine del Mondiale come data utile ed Allegri ha ribadito la possibilità di schierare Mandzukic come centravanti. In caso di addio, la sensazione è che il Pipita possa finire tra i protagonisti del grande domino del mercato.

La società in prima linea per Gonzalo è il Chelsea di Sarri, che ha chiamato il centravanti per capire se ci sono margini per portarlo a Stamford Bridge. Ma restano da valutare anche due ipotesi: PSG e Bayern Monaco. Se i parametri imposti dal financial fair play dovessero impedire al Paris Saint-Germain di riscattare Mbappè per 160 milioni, allora il club transalpino potrebbe pensare al 9 della Juventus. Mentre i tedeschi dovranno prima capire se il malcontento di Robert Lewandowski porterà, effettivamente, alla separazione. Il futuro di Gonzalo Higuain è un rebus.