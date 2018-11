Higuain può tornare alla Juve: l’indiscrezione della Gazzetta

Milan: Higuain potrebbe tornare alla Juventus a fine stagione. L’argentino ancora in ottimi rapporti con la società bianconera, mentre i rossoneri valutano l’enorme costo del riscatto

L’espulsione rimediata domenica sera contro la Juventus, non c’entra niente con la Juve stessa. Strano a dirsi, ma è così: Gonzalo Higuain non coverebbe assolutamente nessun rancore nei confronti dei bianconeri, che in estate lo hanno tecnicamente soltanto prestato al Milan (su di lui pende un diritto di riscatto da oltre 50 milioni di euro circa). Secondo le indiscrezioni lanciate stamane da La Gazzetta dello Sport anzi, l’attaccante argentino, nonostante l’episodio di fine partita, avrebbe ancora grossa stima nei confronti degli ex compagni e del club bianconero che magari a fine stagione potrebbe anche riprenderselo. Per questo motivo mantenere dei buoni rapporti converrebbe in fin dei conti un po’ a tutti.

Infatti Higuain non ha rilasciato mezza parola di rancore negli ultimi giorni verso la Juve. Solo qualche settimana fa aveva pronunciato quella frase, «Mi hanno scaricato», che più che di rabbia sapeva forse di beffa e nostalgia. Lo stesso Milan potrebbe valutare, dovessero andare avanti così le cose in campionato (qualificazione in Champions League tutt’altro che scontata) se riscattare davvero ad un prezzo altissimo il Pipita o se piuttosto rimandarlo al mittente, eventualità che forse all’argentino nemmeno dispiacerebbe troppo.