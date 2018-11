Higuain sfida Ronaldo: Milan-Juventus è una questione molto personale

Milan-Juventus è Higuain contro Cristiano Ronaldo: storia di bomber contrapposti. Dalla rivalità ai tempi del Real Madrid, passando per le vicende di calciomercato estive

La sfida è servita: Milan-Juventus, stasera, vale tanto in termini di classifica, ma pure di prestigio. Soprattutto per chi scenderà in campo: da una parte (forse) Gonzalo Higuain, dall’altra Cristiano Ronaldo (che a San Siro non ha mai segnato in carriera). Amici e nemici allo stesso tempo, l’argentino e il portoghese sono stati protagonisti in estate: Ronaldo ha di fatto tolto il posto ad Higuain, ceduto frettolosamente dalla Juve al Milan o, come ammesso da lui stesso, “cacciato” per fare spazio all’ex stella del Real Madrid. Eppure la storia di rivalità tra Higuain e Ronaldo comincia molto prima dell’estate: i due sono stati compagni, proprio al Real, tra il 2009 ed il 2013. Anche allora fu il Pipita, alla fine, a dover rinunciare al posto: troppo poco lo spazio concessogli dalla concorrenza del portoghese (e di Karim Benzema, più gradito come partner d’attacco dallo stesso CR7) per poter restare.

Higuain e Ronaldo, secondo moltissimi (e pure secondo Massimiliano Allegri) sono due centravanti puri, due prime donne in campo che rischiano inesorabilmente di pestarsi i piedi a vicenda: per questo (e anche per motivi di bilancio, considerato il ricco ingaggio dell’argentino) la Juve in estate non ci ha pensato due volte a dar via l’ex Napoli e il Milan ha saputo approfittarne, mettendosi in casa un bomber coi fiocchi. Stasera CR7 può segnare il centesimo gol bianconero contro in uno scontro diretto col Milan, Higuain invece, reduce da un infortunio, stringe i denti per esserci e dimostrare di non essere secondo a nessuno. Nemmeno a sua maestà Ronaldo. Questione di orgoglio: la sfida è servita poco dopo l’ora di cena.