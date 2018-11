Milan-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per la 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di Milano, per la 12ª giornata della Serie A 2018/2019, va in scena Milan-Juventus. Fischio d’inizio domenica 11 novembre alle ore 20,30 per la sfida che mette di fronte la squadra di Gattuso e quella di Allegri; entrambe le formazioni vengono da buoni momenti: rossoneri quarti in classifica con 21 punti e reduci da tre vittorie di fila in campionato e il recente pareggio in Europa League in casa del Real Betis. I bianconeri, primi (31), sono l’unica squadra ancora imbattuta in Serie A e arrivano all’appuntamento dopo la prima sconfitta stagionale, arrivata mercoledì allo Stadium contro il Manchester United in Champions League. A San Siro, punti importanti in palio prima della sosta per le Nazionali: Milan per mantenersi in zona Champions, Juve per continuare la marcia solitaria in testa alla classifica.

Milan-Juventus sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (canali 201 e 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Ricordiamo infine che la partita di San Siro potrà essere seguita anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva e in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Milan-Juventus

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 11 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Uno – Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Go

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni (sez. Bergamo)

Milan-Juventus probabili formazioni

MILAN – Gattuso conta tanti infortunati e giocatori in dubbio: indisponibili Caldara, Biglia e Musacchio, mentre sono da valutare Calabria, Bonaventura e Calhanoglu. Rossoneri probabilmente in campo col 4-4-2 con Gianluigi Donnarumma in porta, Abate, Zapata, Romagnoli e rodriguez in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Suso, Bakayoko, Kessie e Borini (o Laxalt). In attacco, si scalda la coppia formata da Higuain e Cutrone.

JUVENTUS – Allegri recupera Cancelo e Matuidi, mentre deve valutare le condizioni di Bernardeschi e Douglas Costa. Bianconeri previsti in campo col 4-3-3: Szczesny tra i pali, Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in linea di difesa; a centrocampo si scaldano Khedira, Pjanic e Matuidi (pronto anche Bentancur). In attacco, è pronto il tridente con Dybala, Cristiano Ronaldo e Mandzukic.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessié, Borini; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gattuso

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

