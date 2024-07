Huijsen Bournemouth, la cessione è ORA UFFICIALE: il comunicato del CLUB BIANCONERO sulla pagina ufficiale

Nuova cessione per il calciomercato della Juventus. Come riportato su una nota ufficiale, il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Huijsen.

IL COMUNICATO – «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dean Donny Huijsen Wijsmuller a fronte di un corrispettivo di € 15,2 milioni, pagabili in cinque esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a € 13,7 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti)».