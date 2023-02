Se ami lo sport e anche i giochi di casinò, potresti voler trovare i migliori giochi da provare durante il tuo tempo libero.

Stando a quanto dichiarato da numerosi giocatori, le pause al lavoro e il ritorno a casa dopo una lunga giornata sono i momenti preferiti per svagarsi un po’. Tuttavia, non tutti sanno esattamente dove rivolgersi per trovare i migliori passatempi.

Se sei tra questi, allora troverai questa guida di grande aiuto. Scopriamo insieme quali sono i migliori giochi di casinò per gli amanti dello sport!

Slot online

Le slot online: uno dei passatempi preferiti dagli italiani senza ombra di dubbio.

Ci sono numerosi siti dove è possibile giocare: se vuoi andare sul sicuro, puoi provare le Star Casino slots che sono molto divertenti.

Le slot qui presenti variano per temi, suoni e colori, oltre che per varietà di rulli (da 3 a 6).

Roulette

Chi gioca alla roulette? Se ti piace puntare e vedere la pallina scorrere per poi fermarsi secondo le regole della roulette, benvenuto nel club.

Conosci già tutte le varianti? Esistono la roulette americana, europea, francese e olandese, ma potresti trovarne altre.

E riguardo le strategie, conosci già la Double Down? Detta anche Martingale, è praticamente un raddoppio alla schedina: punti 1€ su una casella rossa. Se vinci, prendi 1€ e punti ancora. Se perdi, punti 2€ sulle caselle rosse. Se perdi ancora, punti 4€ e così via. A un certo punto, vincerai poiché le probabilità sono quasi al 50% (47,5%, per l’esattezza).

Tra una partita di Serie A e una della Bundesliga, puoi svagarti con queste strategie interessanti.

Blackjack

Se preferisci i giochi di carte, il blackjack è sicuramente una scelta che apprezzerai.

Lo scopo è avvicinarsi quanto più possibile a 21 con le carte, senza superare quel valore, pena l’esclusione dalla mano in corso. La somma si calcola contando le tue carte in mano e quelle sul banco.

Se sai contare le carte, potrebbe essere una buona strategia, ma attenzione: i casinò non apprezzano chi sa fare questi ragionamenti.

Poker

Che dire: tutti conoscono il poker. Che sia la variante tradizionale o il Texas Hold’Em, il poker sa appassionare intere generazioni di giocatori.

Qui, la fortuna si unisce a un pizzico di psicologia: sai fare un bluff? Sai capire quando gli altri giocatori stanno fingendo di avere una mano importante?

Alcuni siti di casinò offrono tavoli di poker dal vivo con live dealer. Questo aumenta l’interattività e rende l’esperienza più vicina a quella del casinò vero.

Tanti altri giochi

Le attività non finiscono qui: c’è chi preferisce giocare a Bingo o a Baccarat, oppure ancora c’è chi vuole provare per la prima volta una Keno, una variante del Bingo. Se, invece, vuoi tentare la fortuna diversamente, alcuni siti offrono giochi con lancio di dadi.

Fai sempre attenzione: se vuoi partecipare, assicurati di giocare responsabilmente e di non puntare troppi soldi veri tutti insieme.