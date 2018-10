Vincenzo Iaquinta e il padre sono stati condannati nel processo ‘Ndrangheta Aemilia: due anni di reclusione. Al padre 19 anni

Vincenzo Iaquinta, ex attaccante di Udinese e Juventus, fra le altre, campione del mondo con la Nazionale, è stato condannato a 2 anni di reclusione nel processo ‘Ndrangheta Aemilia. La Dda per lui aveva chiesto sei anni, volti a coprire i reati di detenzione illegale di armi. E’ andata peggio al padre, Giuseppe Iaquinta, condannato a ben 19 mesi: per lui l’aggravante per associazione mafiosa.

L’ex calciatore e il padre, uscendo dal tribunale di Reggio Emilia, hanno urlato «Vergogna, ridicoli». Poi Vincenzo ha aggiunto: «Non abbiamo nulla a che fare con la ‘ndrangheta. Mi accusano perché sono calabrese, perché sono nato a Cutro? Ho vinto un Mondiale e sono orgoglioso di essere calabrese! Ho dei figli, vergogna!» Ben 125 le condanne lette dal collegio dei giudici, 19 le assoluzioni e quattro le prescrizioni per i 148 imputati. E’ stata dunque pienamente conclamata l’esistenza di una ‘ndrina attiva da anni in Emilia e nel Mantovano con epicentro a Reggio Emilia, diretta emanazione della cosca Grande Aracri di Cutro, ma autonoma e indipendente da essa.