Ibrahimovic al Milan? Intanto il Pescara lo “ufficializza” su Twitter

Ibrahimovic, accostato al Milan nelle ultime ore, viene ufficializzato dal Pescara con uno scherzoso fotomontaggio

In risposta a un’utente che su Twitter ironizzava sulle numerose voci di mercato che circondano Zlatan, il Pescara Calcio ha risposto con una foto di Ibrahimovic in maglia biancazzurra.

«Welcome Ibrahimovic» la didascalia, per chiudere con «i nostri colori stanno molto bene su di te». Tra Bologna, Napoli e Milan, nella gara per aggiudicarsi Zlatan al momento in testa c’è il Pescara grazie alla sua ironia.