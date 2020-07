Ibrahimovic: «Gazidis? È uscito solo il 10% di quello che è successo. Galliani mi ha chiamato e…»

Zlatan Ibrahimovic ha parlato sulle pagine del settimanale Sportweek: queste alcuni estratti della lunga intervista

GAZIDIS – «Quello che è uscito della riunione famosa – ha dichiarato lo svedese – è solo il 10 percento di quello che è successo (ride). Ma non era cattiveria, quella. Era parlare per me e per la squadra. Parlarsi in faccia, chiaramente, per avere risposte sulla situazione, sul nostro futuro».

GALLIANI – «Mi ha chiamato Galliani: “Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 Km da Milano c’è il tuo vecchio Milan”. Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia: “Non me ne vado finché non vieni con me”. Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: questo è matto, cosa vuole? Dobbiamo andare . le ho detto . o non va via. Quando vuoi qualcosa, devi prendertela. Con i fatti, non solo a parole».

TIFOSI – «Giocare senza tifosi? Strano? E lo dici a Ibra che non gioca in uno stadio con meno di 70 mila persone (ride)? Sì, il pubblico fa il 50 percento della partita: ti carica, ti fischia (che mi piace), ti emoziona. Quando vado sotto la Curva mi sento vivo. E loro sono felici, pregano il loro Dio».