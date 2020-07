Ibrahimovic, il futuro è scritto: a fine stagione andrà via

Sembra scritto il futuro di Zlatan Ibrahimovic: a fine stagione lo svedese lascerà il Milan. Nel nuovo corso di Rangnick non c’è spazio

Ieri Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dal Milan per le 100 presenze raggiunte in maglia rossonera. La breve celebrazione si è svolta davanti alla squadra a Milanello e dopo aver ritirato il premio lo svedese ha detto: «Spero di giocare tante altre partite al Milan».

Questo il desiderio di Ibra, che non concilia tuttavia con la volontà del Milan del futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport è molto, molto difficile pensare che il futuro di Zlatan sia ancora rossonero. E che i numeri delle sue presenze con il Milan aumentino oltre le ultime cinque di questa stagione. Il nuovo corso affidato a Rangnick punterà sulla valorizzazione dei giovani talenti e per la personalità ingombrante di Ibra non sembra esserci più spazio. Tutti gli indizi portano a Ibra in campo, subito. Un’altra volta ancora: non gli mancherà la carica delle 101. Sassuolo, Atalanta, Sampdoria e Cagliari porteranno il conto a 105. Non ci sarà tempo di aggiornarlo ancora.