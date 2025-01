Ibrahimovic Lazio, il tedesco è sbarcato a Fiumicino: inizia la sua avventura in biancoceleste

Ariojn Ibrahimovic Lazio, il giovane tedesco classe 2005 sbarca a Fiumicino: è il primo rinforzo del calciomercato biancoceleste

E’ sbarcato nella Capitale Arijon Ibrahimovic, primo colpo della Lazio in entrata in questa sessione invernale. L’attaccante arriva dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

I bavaresi si sono conservati un diritto di recompra da 20 milioni, ma questi sono solo discorsi futuri. Il giocatore, intanto, è stato accolto da un bagno di folla al suo arrivo a Fiumicino in questi minuti.