Ibrahimovic Milan, 3 milioni per sei mesi: ecco quando scenderà in campo

Il Milan si sta preparando per accogliere di nuovo Zlatan Ibrahimovic: ecco i dettagli del contratto

Il Milan e tutti i tifosi rossoneri sono pronti a vivere l’Ibrahimovic-bis. Lo svedese ha sciolto le ultime riserve e ha accettato la proposta del club meneghino che lo stava corteggiando da un paio di mesi a questa parte.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, difficilmente Ibrahimovic sarà a Milano nella giornata di lunedì, ovvero quella della ripresa degli allenamenti. Il suo arrivo è previsto per la metà della prossima settimana. Lo svedese dovrebbe essere convocato per il match del 6 gennaio contro la Sampdoria e il suo debutto potrebbe arrivare il 15 contro la SPAL.

Ibra guadagnerà circa 3 milioni di euro e il suo contratto prevederà anche un possibile rinnovo in base a presenze, goal e reti decisive, ma non è escluso che il club e l’attaccante possano poi decidere di andare avanti insieme a prescindere dai risultati raggiunti.