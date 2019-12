Ibrahimovic Milan, ecco quando lo svedese sosterrà le visite mediche

Zlatan Ibrahimovic è pronto a vivere il secondo primo giorno da rossonero: lo svedese sarà in Italia a inizio gennaio

È arrivato il tanto atteso comunicato ufficiale: Zlatan Ibrahimovic è un nuovo giocatore del Milan. Lo svedese, come riporta Sky Sport, sarà in Italia il 2 gennaio per sostenere le visite mediche e per firmare il contratto di sei mesi con i rossoneri.

Successivamente si unirà ai compagni per gli allenamenti agli ordini di Pioli, poi sarà tempo di presentazione ufficiale. Molto più facile vederlo in campo (o in panchina) il 15 gennaio contro la Spal che all’Epifania contro la Sampdoria.