Ibrahimovic SPIEGA: «Il nostro è un campionato diverso. Su MERCATO e sul MIO RUOLO...» - Calcio News 24

Zlatan Ibrahimovic ha risposto alle domande dei media in conferenza stampa dalla Pingry School, nel New Jersey, alla vigilia dell’amichevole tra Milan e Manchester City. Ecco le parole del senior advisor di RedBird:

IL RIENTRO DI PULISIC E L’ARRIVO DI MORATA – «Quando ti confronti con giocatori di questo calibro devi aiutarli a entrare nella loro comfort zone, per farli rendere al meglio. Christian è felice dentro e fuori dal campo, si vede. Se sei felice e senti fiducia attorno a te è più semplice rendere nel migliore dei modi, dare il 200% ogni giorno. A Morata ho detto che il Milan è il posto perfetto per lui, è il giocatore che cercavamo e attorno a lui avrà dei compagni che sapranno esaltarlo per le sue qualità. Vogliamo renderlo felice e se ci riusciremo sappiamo che renderà alla grande. Non vediamo l’ora di vederlo in gruppo».

LA DIFFERENZA TRA SERIE A E ALTRI CAMPIONATI – « Il campionato italiano è diverso dagli altri. La passione, rispetto a campionati come Bundesliga o Premier League, dei tifosi è semplicemente diversa e maggiore. Per le persone il calcio è una cosa molto importante, si nasce tifosi di una squadra e si ha un rapporto speciale con questa. Per i nostri tifosi il Milan è tutto».