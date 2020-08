Icardi frecciata all’Inter: «Parigi è stata la scelta migliore della mia vita» – FOTO

Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ha pubblicato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram

Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, ha pubblicato un messaggio d’amore nei confronti del club parigino attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole:

«Venire a Parigi è stata la scelta migliore della mia vita. Lo scorso anno dovevo prendere la decisione di cambiare un anno dopo eccoci qui, a testa alta per quello che abbiamo fatto e per quello che costruiremo da ora in poi».