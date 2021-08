Icardi Juve, discorso rimandato a gennaio? Le ultime

Icardi Juve: discorso solo rimandato? C’è una promessa con l’argentino! Ultime notizie legate all’attaccante argentino

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve ha parlato di Mauro Icardi nella giornata di ieri. Non è andata in missione a Parigi, ma il tutto si è concluso con un nulla di fatto: nessun contatto in particolare con i parigini e nessuna svolta.

Non ci sarebbero segnali per un approdo a Torino, anche se l’ultimo giorno può riservare sempre delle sorprese. Secondo la Rosea, però, l’eterno rincorrersi potrebbe avere un nuovo appuntamento: Juve e Icardi hanno parlato di futuro insieme nel 2022. Una promessa? Più un’idea comune, con la finestra di gennaio o quella di giugno che potrebbe riaprire il discorso.