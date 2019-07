Icardi lascia il ritiro nerazzurro di Lugano. Niente Milano per l’attaccante dell’Inter, epurato da Conte: ecco dov’è – FOTO

Come noto, Mauro Icardi ha lasciato Lugano, sede del ritiro estivo dell’Inter.

Da un lago all’altro: l’attaccante argentino non sarebbe a Milano, bensì a Como.

Icardi si gode quindi un momento di pace in famiglia, in compagnia di Wanda Nara e dei figli. Il suo futuro invece è un’incognita: quel che è chiaro è che non rientra nei piani dell’Inter di Antonio Conte.