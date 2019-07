Inter, Icardi ha lasciato il ritiro di Lugano: niente tournée

Inter, Icardi ha lasciato il ritiro di Lugano: le ultime novità sull’attaccante nerazzurro fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte

La vicenda legata a Mauro Icardi si arricchisce di un ulteriore capitolo. L’attaccante argentino – che in giornata non si era allenato con i compagni – ha lasciato il ritiro di Lugano in accordo con la società nerazzurra. Il giocatore non prenderà nemmeno parte alla tournée asiatica.

Il suo futuro, dopoché Antonio Conte l’ha escluso dal progetto tecnico, rimane appeso a un filo. Sulle sue tracce ci sono Juventus e Napoli.