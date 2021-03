Il Barcellona mette gli occhi su Alessandro Bastoni dell’Inter

Secondo quanto riferito, il Barcellona ha puntato gli occhi sul difensore centrale dell’Inter Alessandro Bastoni, che sarebbe il principale obiettivo per rinforzare la difesa della squadra blaugrana questa estate.

Secondo un report del sito di Calciomercato, il Barcellona sta cercando di rafforzare la propria rosa in estate e ha identificato nel difensore dell’Inter Alessandro Bastoni l’obiettivo prioritario per migliorare la propria difesa per la prossima stagione.

Bastoni non è l’unico giocatore dell’Inter a cui il Barcellona si è interessato come affermano anche le offerte più famose, con il club catalano che ha inseguito il grande attaccante dei nerazzurri Lautaro Martinez nelle ultime due stagioni, sebbene sia stato scoraggiato dal prezzo richiesto dall’Inter per l’argentino.

Il Barcellona deve prima risolvere i suoi problemi finanziari

Negli ultimi tempi, ha affrontato molti problemi finanziari e l’attuale situazione economica del club non ha aiutato Ronald Koeman, poiché non è riuscito a fare acquisti importanti durante l’finestra di mercato. Il club catalano è ancora nel bel mezzo delle elezioni presidenziali e Joan Laporta, uno dei candidati, ha promesso di fare acquisti chiave in estate per rafforzare la rosa per la prossima stagione.

Koeman ha preso di mira molti grandi nomi per migliorare la sua rosa, tra cui Erling Haaland, Memphis Depay e Sergio Aguero tra i giocatori che l’olandese vuole far firmare in estate. Tuttavia, si dice che l’allenatore del Barcellona sia entusiasta di Bastoni per migliorare la difesa poiché è impressionato dalle qualità del giocatore e lo considera un giocatore ideale per affiancare Ronald Araujo in difesa.

L’Inter lascerà partire il suo miglior uomo in difesa?

Antonio Conte, invece, considera Bastoni una parte fondamentale della sua squadra, con l’allenatore dell’Inter che vuole legare il giocatore a un nuovo contratto quinquennale. L’Inter ha acquistato Bastoni per 31 milioni di euro nell’estate 2017 dall’Atalanta e da allora la sua valutazione è aumentata. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di cedere il loro giovane visto che considerano il difensore italiano un giocatore indispensabile.

Bastoni ha attirato l’interesse di molti altri club, con Arsenal e Manchester City che hanno cercato di portare il giocatore in Premier League la scorsa estate. L’italiano, tuttavia, non ha intenzione di lasciare la squadra allenata da Antonio Conte in questo momento ed è concentrato per riportare l’Inter al vertice mentre cerca di vincere il titolo di Serie A dopo quasi 11 anni.

Suning sta pensando di farsi da parte? Questo avvantaggerebbe i blugrana

Resta da vedere se il Barcellona riuscirà nell’inseguimento dei Bastoni. Tuttavia, il club catalano potrebbe considerare Eric Garcia del Manchester City come una valida alternativa se fallisse nell’inseguimento del giovane difensore centrale dell’Inter.

Le possibilità ci sono, siamo chiari. Suning sta pensando di cedere parte del club e sta cercando nuovi partner. Proprio in questi giorni, i colloqui si fanno sempre più intensi e si pensa che presto Suning potrebbe addirittura farsi completamente da parte, come ha fatto in Cina con il club locale.

Pertanto, se il Barcellona dovesse riuscire a risolvere i suoi problemi finanziari, potrebbe davvero tentare l’assalto a Bastoni in estate e viste le premesse, non è detto che non ci riesca.